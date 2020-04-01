"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал во время эпидемии коронавируса продолжать оставаться дома. Обращение размещено на странице главы государства в Facebook.
"Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть!" - сказал Зеленский.
"Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь "радиация невидима". Так вот - коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!" - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что "мы - украинцы, мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах, но этой победы нужно дождаться, а пока – остаемся дома. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6! Беречь себя. Сохраним Украину!".
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.
На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.
В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.
1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.