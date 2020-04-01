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Среда, 01.04.2020
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
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"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)

"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
20:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:В связи с введением карантина и усилением ограничительных мер в Украине Владимир Зеленский обратился к народу и призвал оставатся всех дома.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал во время эпидемии коронавируса продолжать оставаться дома. Обращение размещено на странице главы государства в Facebook.

"Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома! Я в очередной раз прошу вас повзрослеть!" - сказал Зеленский.

"Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, ведь "радиация невидима". Так вот - коронавирус тоже невидимый. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагонами не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!" - подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что "мы - украинцы, мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах, но этой победы нужно дождаться, а пока – остаемся дома. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6! Беречь себя. Сохраним Украину!".

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

В связи с распространением коронавируса в Украине Минздрав анонсировал усиление карантинных мер в стране.

1 апреля Кабинет министров ужесточил требования к ограничительным мерам в связи с карантином.

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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