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"Почти экспоненциальный рост": число зараженных Covid-19 скоро достигнет миллиона

"Почти экспоненциальный рост": число зараженных Covid-19 скоро достигнет миллиона
22:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:По словам главы ВОЗ, число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона.

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек, заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал гендиректор на пресс-конференции ВОЗ.

Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".

"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспоненциальный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - заявил Гебрейесус.

Он добавил, что "количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза" и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.

Согласно последним данным, по состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели

Напомним: 

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ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Адханом Гебрейесус, Covid-19.
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