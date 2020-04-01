"Почти экспоненциальный рост": число зараженных Covid-19 скоро достигнет миллиона

Количество инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире приближается к одному миллиону человек, заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал гендиректор на пресс-конференции ВОЗ.
Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспоненциальный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - заявил Гебрейесус.
Он добавил, что "количество летальных исходов за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза" и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс.
Согласно последним данным, по состоянию на 1 апреля в мире зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели
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