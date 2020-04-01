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COVID-19: в Польше зафиксировали 250 новых случаев заражения

COVID-19: в Польше зафиксировали 250 новых случаев заражения
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 2300 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 2347 человек, 35 из них умерли.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"В общей сложности количество зараженных коронавирусом в Польше достигло 2347 человек, 35 из них умерли. Все случаи подтверждены тестами, в частности у умерших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение ночи умерли два человека: 83-летний мужчина в варшавской больнице и 68-летний мужчина в больнице города Тыхы на юге РП.

Всего за прошедшие сутки подтверждено более 250 новых случаев заражения Covid-19.

МИД назвал количество инфицированных COVID-19 украинцев в мире

В рамках акции по возвращению поляков из-за границы домой "Возвращение домой" (#LOTdodomu) в среду состоится 11 спецрейсов авиакомпании LOT из Австралии, Аргентины, Исландии, Турции, России, Румынии, Венгрии, Швейцарии, Норвегии (два) и Великобритании. Как известно, в рамках этой акции транзитом через Варшаву домой вернулись 64 украинца из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики.

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Польша, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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