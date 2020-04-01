COVID-19: в Польше зафиксировали 250 новых случаев заражения

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 2300 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 2347 человек, 35 из них умерли.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"В общей сложности количество зараженных коронавирусом в Польше достигло 2347 человек, 35 из них умерли. Все случаи подтверждены тестами, в частности у умерших", - говорится в сообщении.

(2/4) Potwierdzone przypadki dotyczą: 10 osób z woj. wielkopolskiego, 8 osób z woj. śląskiego, 8 osób z woj. małopolskiego, 4 osób z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 1, 2020

Отмечается, что в течение ночи умерли два человека: 83-летний мужчина в варшавской больнице и 68-летний мужчина в больнице города Тыхы на юге РП.

Всего за прошедшие сутки подтверждено более 250 новых случаев заражения Covid-19.

В рамках акции по возвращению поляков из-за границы домой "Возвращение домой" (#LOTdodomu) в среду состоится 11 спецрейсов авиакомпании LOT из Австралии, Аргентины, Исландии, Турции, России, Румынии, Венгрии, Швейцарии, Норвегии (два) и Великобритании. Как известно, в рамках этой акции транзитом через Варшаву домой вернулись 64 украинца из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики.