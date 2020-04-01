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МИД назвал количество инфицированных COVID-19 украинцев в мире

МИД назвал количество инфицированных COVID-19 украинцев в мире
12:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Лечение от коронавирусной инфекции проходят 32 украинца, которые находятся за рубежом, 8 граждан Украины выздоровели.

32 гражданина Украины проходят лечение от заболевания на Covid-19 в мире.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Австрия - 3, Великобритания и Северная Ирландия - 1, Доминиканская Республика - 4, Испания - 1, Италия - 5, Нигерия - 2, Нидерланды - 1, Объединенные Арабские Эмираты - 2, Польша - 4, Сейшельские острова - 1, Сербия - 1, США - 1, Германия - 4, Швейцария - 1, Швеция - 1", - говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter по состоянию на 21:00 вторника.

Ляшко: Система здравоохранения заработала в другом режиме

Отмечается, что восемь украинцев выздоровели от Covid-19: четверо - в Японии, двое - в Италии, один - в Польше и один - в Германии. Четверо находившихся за рубежом граждан Украины от Covid-19 скончались.

Тем временем 11 тыс. 350 граждан зарегистрировались для возвращения в Украину.

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МИД, МИД Украины, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Дмитрий Кулеба, Covid-19.
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