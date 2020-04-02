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В Кременчуге выявили два новых случая COVID-19

В Кременчуге выявили два новых случая COVID-19
09:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

В г.Кременчуг Полтавской области у двух женщин, контактировавшими с прибившими из-за границы членами семьи, зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге. Это мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно", - написал Малецкий на странице в Фейсбуке..

Известно, что у женщин был контакт с прибывшими из-за рубежа сыном/братом и его женой, которые вернулись 10 марта из Венгрии.

Обе женщины заболели и были Госпитализированы 24 марта в инфекционное отделение Лил "Кременчугская".

Тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат. ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.

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"Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении БИЛ "Кременчугская". Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное", - добавил мэр.

По его словам, эпидемиологи вместе с семейными врачами уже отрабатывают контакты заболевших женщин. В случае необходимости контактные лица без признаков заболевания будут помещены на обсервацию в больницу восстановительного лечения.

Как сообщалось, 1 апреля, в Украине было лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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