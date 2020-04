Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения

Новости Украины:Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 2 апреля превысило 930 тысяч.

В мире уже зарегистрировано 937 567 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них более 632 тыс. — активные.

На планете более 185 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), сообщает nv.ua.

Карта распространения коронавируса

Source: Johns Hopkins CSSE / gisanddata.maps.arcgis.com Get the data Created with Datawrapper

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (183 875) — более 20 тыс. новых случаев за сутки, +579 смертей (из всех выявленных в стране больных свыше 75 тыс. человек — пациенты в штате Нью-Йорк);

Италия (105 792) — свыше 4 тыс. новых пациентов за сутки, +837 смертей;

Испания (94 417) — выявлено более 6,4 тыс. новых случаев за сутки, +553 смерти;

Китай (81 518) — 79 новых больных за сутки и +5 смертей;

Германия (70 985) — более 4,1 тыс. новых случаев за сутки, +37 смертей.

Франция занимает шестое место (52 128 случаев в целом). Далее следуют Иран (44 605) и Великобритания (25 150). Закрывают десятку Швейцария (16 605) и Турция (13 531), которая по итогам 31 марта впервые вошла в топ-10 мировых очагов болезни, обогнав Бельгию (12 775).

Фото: worldometers.info/coronavirus, данные на вечер 1 апреля

Больше всего больных зафиксировано в США - 183 875, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. Штат Нью-Йорк 31 марта впервые обогнал провинцию Хубэй в Китае, где находится Ухань — первый эпицентр пандемии.

Карта распространения коронавируса в США рядом с мировой статистикой выявленных случаев инфицирования в мире по отдельным регионам/территориям, данные на вечер 2 апреля, Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Более 176 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 41,6 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (12 428), Испанию (8 269) и США (3 720). Четвертое место в мире по числу умерших теперь занимает Франция (3 523) и лишь пятое место — Китай ((3 305).

На данный момент на планете более 600 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Фото: worldometers.info/coronavirus/данные на вечер 1 апреля

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

Италия — 105 792

Испания — 94 417

Германия — 70 985

Франция — 52 128

Великобритания — 25 150

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

По состоянию на 2 апреля число зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти. По состоянию на сегодня в стране насчитывается почти 800 больных. Количество смертей от COVID-19 составило 20 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях.

Статистика по областям на 2 апреля

Киев - 134 инфицированных. В столице сейчас наибольшее количество зараженных по всей Украине. Первый случай коронавируса был зарегистрирован 16 марта. За последние сутки заболели 25 человек. Среди них - годовалый ребенок. Мэр города отметил, что заразилась люди, которые не были за границей.

Черновицкая область - 104 инфицированных (2 летальных). Первое заражение в регионе и в Украине подтверждено 3 марта. Подавляющее большинство больных в области - старшего возраста. Пятеро людей находятся на неинвазивной вентиляции легких. В связи с коронавирусом в области ввели особый режим въезда и выезда.

Тернопольская область - 98 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай COVID-19 был подтвержден 20 марта. В инфекционной больнице остаются 4 ребенка, одному из которых 1,5 года, он в тяжелом состоянии. В области заболели коронавирусом 32 медработника.

Киевская область - 57 инфицированных (2 летальных случая). О первом случае COVID-19 в области стало известно 17 марта. Заразился нардеп Сергей Шахов. Более половины больных лечится дома. За последние выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет. Обуховский р-н лидирует по количеству инфицированных - коронавирус подтвердился у 19 жителей района (в т.ч. у 2-х детей).

Черкасская область - 52 инфицированных. Коронавирус впервые был обнаружен в области 22 марта. Вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Камянка. Из-за этого ограничат въезд и выезд из этого города.

Ивано-Франковская область - 64 инфицированных (3 летальных случая). О первом случае COVID-19 в области сообщили 19 марта. Два человека скончались в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе возможно резкое увеличение случаев COVID-19.

Винницкая область - 49 инфицированных. Первое инфицирование в области подтвердилось 25 марта у винничанки. 38 больных зафиксировано в Виннице. В городе разработали и официально утвердили собственный протокол лечения коронавируса. В области на коронавирус будут проверять всех больных пневмонией.

Запорожская область - 18 инфицированных. О первых случаях заражения COVID-19 стало известно 25 марта. Также сообщается об одной выздоровевшей пациентке. За день стало известно о 6 новых заражений. Все больные сейчас находятся в изоляции, им оказывается медицинская помощь. Состояние больных легкой и средней тяжести.

Ровенская область - 15 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфицирование было подтверждено в регионе 27 марта. В селе Тынное потом умерли три человека. Также коронавирус подтвердился у работницы детской библиотеки.

Одесская область - 13 инфицированных. О COVID-19 в этой области сообщили 24 марта. За последние сутки заразился мужчина 1975 года рождения из города Подольск, девушка 2002 года рождения из города Южный и депутат горсовета Южого. Также в области будут проходить обсервацию 15 человек, которые вернулись в Украину из Грузии.

Сумская область - 19 инфицированных (2 летальных случая). Первое подтверждение болезни было получено 25 марта у 78-летней женщины, которая в тот же день умерла. Сейчас большое количество зараженных в Конотопском районе. 31 марта здесь же зафиксирована вторая смерть от коронавируса, скончалась 59-летняя жительница села Казачье.

Днепропетровская область - 9 инфицированных. Впервые коронавирус здесь зафиксировали 19 марта. По состоянию на 31 марта в области проверяют на коронавирус 12 человек. Также сообщается, что один человек уже выздоровел. В частности, власти Днепра с 3 апреля усиливают ограничительные меры в период карантина.

Львовская область - 6 инфицированных. О коронавирусе в этой области сообщили 20 марта. За последние сутки зафиксированы еще 13 новых подозрений на коронавирус COVID-19. На самоизоляции находятся 122 человека. За все время выписаны - 99 пациентов. С 2 апреля во Львове вводится обязательный масочный режим во всех магазина, запрет на пикники в парках, а также закрывают детские площадки.

Донецкая область - 6 инфицированных. Первый случай коронавируса был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя. Также в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки.

Житомирская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). О первом случае COVID-19 в этой области сообщили 12 марта. Заразилась жительница Радомышля. На следующий день она умерла.

Кировоградская область - 6 инфицированных. Впервые коронавирус в этой области зафиксировали 29 марта. За сутки заразились еще два человека. Эти больные находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

Волынская область - 3 инфицированных. Коронавирус в этом регионе зафиксировали 25 марта, первый случай COVID-19 обнаружили у ребенка. Также коронавирус был обнаружен у директора городской клинической больницы и врача-гинеколога областной больницы. В Волынской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом у медиков одной из больниц Луцка.

Хмельницкая область - 6 инфицированных. О первом случае коронавируса в этой области сообщили 27 марта. За сутки число зараженных коронавирусом возросло вдвое - заболевание было установлено еще у 3 человек - двух жителей Хмельницкого и жителя Шепетовки.

Луганская область - 3 инфицированных. О коронавирусе в этом регионе сообщили 25 марта. Кроме того, 29 марта на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербського района, у которого выявили заболевание. В этой области действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных . Первый случай был подтвержден 26 марта у жителя Борзнянского района. 31 марта был лабораторно зафиксирован третий случай заражения в Корюковском районе.

Закарпатская область - 1 инфицированный. О первом случае COVID-19 официально сообщили 26 марта. Заразилась 69-летняя жительница Мукачево. Пока это единственный случай коронавируса в области.

Херсонская область - 1 инфицированный. Первое и единственное инфицирование было выявлено 25 марта у жительницы Геническа.

Полтавская область - 2 инфицированых. 27 марта был подтвержден первый случай COVID-19 в 75-летней женщины из Кременчуга. Впоследствии сообщили, что коронавирусом заразилась и ее дочь.