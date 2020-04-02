СМИ: жертвами Covid-19 в Европе стали не менее 30 тысяч человек

Новости мира:Коронавирус унес жизни 30 тыс. человек в Европе.

Только в Европе на вечер минувшей среды жертвами коронавируса стали более 30 тыс. человек сообщила в четверг гонконгская газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа инфицированных, скончавшихся и вылечившихся от вызываемого COVID-19 заболевания, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

Газета отмечает, что каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию.

Испания сообщила о рекордных 864 умерших за сутки, увеличив число скончавшихся в стране до 9 053.

В Италии в среду число скончавшихся от коронавируса выросло на 727 человек до 13 155, сообщили в среду власти. Это значительно меньше, чем во вторник, и является самым низким ежедневным показателем с 26 марта.

Вместе с тем, число новых случаев заражения продолжает нарастать: за сутки оно увеличилось на 4 782, общее число больных достигло не вечер среды 110 574.

В Германии зафиксировано 74 508 случаев заболевания (скончался 821 человек),

Франции - 52 836 (3 523),

Великобритании - 29 842 (2 356),

Бельгии - 13 964 (828),

Нидерландах - 13 696 (1 175),

Турции - 13 513 (214),

Австрии - 10 553 (146).

По информации издания, всего по состоянию на 00:00 часов четверга, в мире насчитывалось 913 352 человека, инфицированных COVID-19 и 45 504 жертвы коронавируса.

Напомним: