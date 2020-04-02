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Коронавирус в США: число инфицированных превысило 200 тысяч

Коронавирус в США: число инфицированных превысило 200 тысяч
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США выявлено уже более 200 тыс. случаев заражения COVID-19

В США количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 превысило отметку в 200 тыс., сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, по состоянию на 1 апреля в США диагностировано более 205 тыс. инфицированных, свыше 4,5 тыс. заразившихся скончались.

Таким образом, страна вышла на первое место в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19.

Отмечается, что эпицентром вспышки нового коронавируса стал штат Нью-Йорк - там количество случаев превышает 83 тыс., зафиксировано более 1,9 тыс. летальных исходов.

По подсчетам университета, на 100 тыс. жителей штата приходится 430 заразившихся COVID-19.

Как отмечают эксперты, эти цифры не отражают полной картины происходящего, так как бессимптомные случаи заражения или инфицированные, у которых наблюдается слабое проявление симптомов, не были диагностированы.

Напомним: 

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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