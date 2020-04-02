"На следующие несколько недель": карантин в ООН затянется

Новости мира:ООН продлила карантин еще на "несколько недель".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял решение продлить карантин в рамках Организации Объединенных Наций "на несколько недель" после 12 апреля, когда должен завершиться срок ранее объявленного распоряжения.

Об этом сообщил в среду во время онлайн-брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дужжарик.

"Принял генеральный секретарь решение продлить режим работы (персонала ООН- ред.) из дома, который завершается 12 апреля Да, генеральный секретарь продлил это на следующие несколько недель", - сказал официальный представитель ООН.

Дужаррик также уточнил, что режим работы в телекоммуникационном режиме, согласно решению руководства, продлится как минимум до 30 апреля.

Как сообщалось, штаб-квартира Организации Объединенных Наций расположена в Нью-Йорке, который сейчас считается эпицентром распространения COVID-19. Ранее сообщалось как минимум о ста зараженных коронавирусом сотрудников ООН по всему миру.

Напомним: