Covid-19 в Германии: карантин продлен

Немецкое правительство продлило до 19 апреля введенные ранее карантинные меры из-за коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, власти Германии призывают на период пасхальных каникул воздержаться от путешествий и посещений родственников на праздники.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Германии сейчас подтверждено 74 508 случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 19 821 человек.

Напомним:

По словам главы ВОЗ, число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона.

Вопрос пандемии коронавируса будет основным на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО.

В Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.

Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 2347 человек, 35 из них умерли.

Более 4 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в США

Трамп говорит, что жертвами коронавируса в США могли стать более 2 млн человек, если бы не ограничительные меры.