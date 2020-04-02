Covid-19 в Германии: карантин продлен

Немецкое правительство продлило до 19 апреля введенные ранее карантинные меры из-за коронавируса.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, власти Германии призывают на период пасхальных каникул воздержаться от путешествий и посещений родственников на праздники.
Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в Германии сейчас подтверждено 74 508 случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 19 821 человек.
Напомним:
По словам главы ВОЗ, число заразившихся COVID-19 вскоре достигнет миллиона.
Вопрос пандемии коронавируса будет основным на заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО.
В Чешской республике по состоянию на 1 марта зарегистрировано три тысячи случаев инфицирования Covid-19.
Количество зараженных коронавирусом в Польше возросло до 2347 человек, 35 из них умерли.
Более 4 тысяч человек стали жертвами коронавирусной инфекции в США
Трамп говорит, что жертвами коронавируса в США могли стать более 2 млн человек, если бы не ограничительные меры.
За сутки в Турции от коронавируса умерли 46 человек, обнаружены 2704 новых случая COVID-19.