Шмыгаль: Украина не может себе позволить два-три месяца "сидеть на диване"

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Денис Шмыгаль обсудил деятельность в условиях карантина с представителями Американской торговой палаты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обсудили деятельность в условиях карантина с представителями Американской торговой палаты в Украине.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook.

"Сегодня вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине. Обсудили деятельность в условиях карантинных мероприятий, которые проводит правительство в связи с распространением коронавирусного заболевания. Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что правительство благодарно предприятиям Американской торговой палаты за их понимание и ответственность.

Шмыгаль отметил, что готовых стратегий перед угрозой кризиса не имеет никто, и Украина учитывает опыт других стран, чтобы предусмотреть возможные последствия пандемии COVID-19. Для этого правительство активно общается с бизнесом: "Мы синхронизированы с бизнесом, их советы — это наша дорожная карта спасения экономики".

Глава правительства подчеркнул, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными проводится работа над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты.

"Отдельно отметили в разговоре важность принятых на этой неделе Верховной Радой законопроектов о банковской деятельности и рынке земли. Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7", - добавил Шмыгаль.

В Украине с 12 марта 2020 года был введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

С 17 марта Кабинет министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финансовые учреждения (пункты обмена валюты, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

25 марта правительство сняло запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.