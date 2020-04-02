Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине Владимир Зеленский планирует провести переговоры с руководителями АЗС для снижения цен на бензин.

Президент Украины Владимир Зеленеский планирует провести переговоры с руководителями сетей автозаправочных станций в стране для снижения цен на бензин.

Согласно сообщению на сайте президента, соответствующее решение было принято на очередном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса.

"На совещании решили провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на топливо, которые в последнее время выросли на несколько гривен", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания. Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках.

31 марта руководители крупных сетей АЗС в Украине после встречи с представителями Антимонопольного комитета заявили о готовности снижать цены на бензин и дизельное топливо.

По информации комитета, начиная с 5 декабря 2019 года, когда АМКУ выдал участниками рынка первые рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС Украины снизились в среднем на 13%.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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