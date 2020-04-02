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Зеленский: Мы проверим, какие спецсредства получают больницы

Зеленский: Мы проверим, какие спецсредства получают больницы
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организуют центральные власти, должно происходить справедливо.

На традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса в стране участники обсудили необходимость справедливого распределения специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организовывает центральная власть.

"К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращения о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы касательно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в четверг.

В информации отмечается, что сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев.

В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей

Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические болезни в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др, сообщили на совещании.

"Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших стариков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцент на этом надо делать постоянно", - отметил Зеленский.

Напомним: 

Президент подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Кабинет министров в период карантина разрешил продажу запчастей для транспортных средств, суточного молодняка домашней птицы и работу ломбардов и кредитных союзов.

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Спецсредства, Больницы, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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