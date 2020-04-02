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Кабмин смягчил карантин: кому разрешили работать

Кабмин смягчил карантин: кому разрешили работать
15:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Кабмин внес изменение в свое постановление №211 об ограничениях в связи с коронавирусом, которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Кабинет министров в период карантина разрешил продажу запчастей для транспортных средств, суточного молодняка домашней птицы и работу ломбардов и кредитных союзов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Так, во время карантина разрешены: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники, продажа суточного молодняка домашней птицы.

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Разрешено функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мер, в частности: работать аптекам круглосуточно и допускать посетителей в торговые залы не только в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, а и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами и т.п.

"Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мер", - прокомментировал решение правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Как сообщалось, в Украине с 12 марта 2020 года введен карантин в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

С 17 марта Кабинет министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает прием посетителей. Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финансовые учреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.).

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Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

25 марта правительство сняло запрет на оптовую торговлю пищевыми продуктами, торговлю ветеринарными препаратами, осуществление ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторые другие виды деятельности.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень.

Президент подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

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Кабмин, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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