В Минздраве рассказали, где разрешили открыть продуктовые рынки

Новости Бизнеса:Местные власти могут открыть продрынки при отсутствии другой возможности обеспечить население продуктами.

Министерство здравоохранения Украины не давало разрешения на открытие продуктовых рынков - оно прописало критерии возможного их открытия, если нет другой возможности обеспечить население продуктами, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав не открывал рынки, он четко прописал критерии, когда местные власти могут разрешить работу рынков в тех ситуациях, если нет иных возможностей покупать продукты",- отметил он.

Ляшко призвал местные власти не злоупотреблять и выполнять условия карантина.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

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Президент подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.