Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется

Новости Украины:Украинские медики подсчитали, сколько стоит лечение Covid-19.

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень.

Об этом главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк сказал в комментарии Укринформу.

"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", - отметил Тарас Масляк.

Напомним: