Лечение Covid-19 в Украине: во сколько это обойдется

В Украине лечение пациента, больного Covid-19, обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч гривень.
Об этом главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк сказал в комментарии Укринформу.
"Мы в нашем учреждении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривень", - отметил Тарас Масляк.
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