Содействие "Ярославского-Джека Ма": В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украину доставили еще 100 тыс ПЦР-тестов при содействии китайского миллиардера и украинского владельца DCH.

В аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

На минувшей неделе Ярославский сообщил в эфире 24 телеканала, что из 2 млн долл., выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тыс. долл. перечислены за 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.

"Это все помощь нашего друга Джека Ма", — отметил бизнесмен.

Еще 1,15 млн долл. Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая — июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

"Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: "В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет", — рассказали в его пресс-службе.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.