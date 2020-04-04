В МВФ назвали условия для выделения помощи Украине

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12:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Международный валютный фонд ожидает окончательное принятие украинским парламентом законодательства о реструктуризации банков и внесении изменений в госбюджет-2020 в связи с распространением коронавируса".

Об этом говорится в заявлении, которое сегодня, 4 апреля, сделал Постоянный Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, возникшие в результате COVID-19", - говорится в заявлении.

В то же время, МВФ призвал украинскую власть продолжать работу со Всемирным Банком "для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон сделает невозможной отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

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Законом предлагается усовершенствовать регулирование деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере. Предполагается определить особенности судебного производства по делам относительно обжалования решений Национального банка об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решений Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение, а также решений относительно назначения уполномоченных лиц Фонда, делегирование им полномочий, решений КМУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Министерства финансов, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановлениия или прекращения начатых на основании таких решений процедур.

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Документом планируется и совершенствование регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен убыток), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.

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Верховная Рада, МВФ, Кабмин, КМУ.
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