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Работа с безналичными расчетами: Для украинцев создали онлайн-курс

Работа с безналичными расчетами: Для украинцев создали онлайн-курс
20:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Украинский Нацбанк вместе с Минцифры заключили Меморандум о развитии общества, цифровых навыков и прав граждан страны.

Национальный банк Украины и Министерство цифровой трансформации заключили Меморандум о сотрудничестве в сферах цифровизации, цифрового развития, цифровой экономики, цифровых инноваций, развития информационного общества, цифровых навыков и прав граждан.

Об этом сообщает НБУ.

"Благодаря меморандуму мы сможем эффективнее координировать совместные шаги в сфере цифрового развития и инноваций. Вместе мы сделаем взаимодействие украинцев с государством более технологичным, а значит - быстрым и комфортным", - отметил глава Национального банка Яков Смолий.

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Отмечается, что одно из важных направлений сотрудничества - это развитие цифровых навыков граждан, которое во время карантина приобрело еще большее значение, чем раньше. В рамках сотрудничества Минцифры и НБУ планируют запустить учебный курс для украинцев на портале "Дия. Цифровое образование".

"Меморандум поможет, в том числе, усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, а также упростить имеющиеся для этого механизмы и создать более современные. В частности, это касается электронного резидентства. Этот инструмент позволит иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно. Также мы будем вместе развивать инструменты, которые позволят расширить практику дистанционного подписания соглашений в финансовой сфере", - подчеркнул вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На протяжении последних пяти лет уровень наличности в экономике постепенно уменьшился с 17,8% от ВВП в 2014 году до 9,2% в 2019 году. А доля безналичных операций в общем объеме операций с использованием платежных карточек наоборот увеличивалась - с 25% в 2014 году до 50,3% на конец 2019 года. Согласно ключевым показателям Стратегии развития финсектора ожидается, что она продолжит расти до 65% на начало 2025 года.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Все по теме:

НБУ, Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, Минцифры.
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