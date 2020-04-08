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Эмоциональная поддержка: Для киевлян на карантине начала работать виртуальная платформа

Эмоциональная поддержка: Для киевлян на карантине начала работать виртуальная платформа
13:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с усилением карантина для граждан столицы начала работать онлафн платформа эмоциональной поддержки.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, проект запустил Мониторинговый центр по противодействию COVID-19.

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"Это бесплатный ресурс для киевлян. В первую очередь для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Профессиональные консультации дают специалисты - тренеры по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба города Киева", - подчеркнул Кличко.

а сайте moncenter.eduhub.in.ua киевляне могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

"Также те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить и спортивные онлайн-тренировки. Или можно осуществить виртуальные экскурсии по лучшим музеям столицы, которые сейчас временно закрыты", - отметил Кличко.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Киев, Украина, Карантин, Платформа, Коронавирус.
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