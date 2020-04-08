Минцифры: На учет в центре занятости можно стать дистанционно на период карантина

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине можно удаленно стать на учет в центре занятости.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Об этом сообщает Минцифры.

"Крутые новости от Государственной службы занятости: во время карантина стать на учет безработных можно дистанционно. Даже без электронной подписи", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы это сделать, действуют следующие правила:

загрузите из сайта ГСЗ два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия;

распечатайте, заполните и подпишите лично заявления;

отсканируйте их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);

сделайте фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;

заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Можно выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства;

ожидайте ответа и держите связь с вашим карьерным советником;

в течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, ассоциация "IT Ukraine" и ИТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал ИТ-специалиста, выбрать и получить специальность.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.