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Минцифры: На учет в центре занятости можно стать дистанционно на период карантина

Минцифры: На учет в центре занятости можно стать дистанционно на период карантина
13:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине можно удаленно стать на учет в центре занятости.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Об этом сообщает Минцифры.

"Крутые новости от Государственной службы занятости: во время карантина стать на учет безработных можно дистанционно. Даже без электронной подписи", - говорится в сообщении.

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Для того, чтобы это сделать, действуют следующие правила:

  • загрузите из сайта ГСЗ два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия;

  • распечатайте, заполните и подпишите лично заявления;

  • отсканируйте их (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store);

  • сделайте фото или сканкопию документов, необходимых для регистрации;

  • заархивируйте все документы в единый файл и отправьте его на email центра занятости. Можно выбрать любой центр занятости, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства; 

  • ожидайте ответа и держите связь с вашим карьерным советником;

  • в течение 10 рабочих дней после карантина подайте оригиналы документов в центр занятости.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины, Государственный центр занятости, ассоциация "IT Ukraine" и ИТ-академии запустили в Киеве пилотный проект, который поможет любому оценить свой потенциал ИТ-специалиста, выбрать и получить специальность.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Украина, Робота, Карантин, Заражение, Коронавирус, Минцифры.
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