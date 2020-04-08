Скачать
Среда, 08.04.2020
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
206 новых случаев за сутки: Минздрав обнародовал свежие цифры по коронавирусу
Пасха на карантине: что готовят церкви и президент
Пасха на карантине: что готовят церкви и президент
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
На стадионе "Металлист" можно развернуть госпиталь для больных COVID-19
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 апреля

Пасха на карантине: что готовят церкви и президент

Пасха на карантине: что готовят церкви и президент
12:04 Сегодня Телеграф pomisna.info Фото: pomisna.info

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ Епифаний проконсультировался с президентом Украины Владимиром Зеленским, как праздновать Пасху.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ по результатам встречи Епифания и президента Владимира Зеленского, которая состоялась 7 апреля

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - сообщил Епифаний.

Коронавирус в Украине: ПЦУ дала рекомендации

Сообщается, что президент и рассказал предстоятелю ПЦУ о мерах, принимаемых государством, а Епифаний – о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и введением карантина.

Зеленский отметил, что важно объединять усилия государства и религиозных общин, чтобы преодолеть коронавирус.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

Напомним, в конце марта Священный синод Православной Церкви Украины разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

25 марта Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса.

6 апреля Владимир Зеленский провел в Офисе президента инициированную им встречу с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой они обсудили вызовы перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии коронавируса, особенно в контексте предстоящего празднования Пасхи.

Кроме того, 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Церковь, Карантин, Коронавирус, Пасха, Владимир Зеленский, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе
02 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
03 "Мы посмотрим, за что мы им платим": Трамп намерен "очень решительно приостановить" финансирование ВОЗ
04 Погода в Украине 8 апреля: синоптики предупредили о заморозках
05 Итоги дня 7 апреля: Новое приложение "Дій вдома"и электронный студенческий билет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар: фото и видео
Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы
Во Львове жестоко убили лидера популярной рок-группы
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Лириды 2020: где и когда наблюдать звездопад в апреле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь