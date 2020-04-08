Пасха на карантине: что готовят церкви и президент

Новости Украины:Предстоятель ПЦУ Епифаний проконсультировался с президентом Украины Владимиром Зеленским, как праздновать Пасху.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Митрополии ПЦУ по результатам встречи Епифания и президента Владимира Зеленского, которая состоялась 7 апреля

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - сообщил Епифаний.

Сообщается, что президент и рассказал предстоятелю ПЦУ о мерах, принимаемых государством, а Епифаний – о решениях Церкви, принятых в связи с пандемией и введением карантина.

Зеленский отметил, что важно объединять усилия государства и религиозных общин, чтобы преодолеть коронавирус.

Напомним, в конце марта Священный синод Православной Церкви Украины разрешил проведение богослужений в храмах только священнослужителями, церковнослужителями и хористами.

25 марта Владимир Зеленский провел встречу с главами церквей относительно безопасности празднования Пасхи в условия распространения коронавируса.

6 апреля Владимир Зеленский провел в Офисе президента инициированную им встречу с главой Украинской греко-католической церкви, верховным архиепископом Киево-Галицким Святославом (Шевчуком), на которой они обсудили вызовы перед государством и церковью в связи с распространением эпидемии коронавируса, особенно в контексте предстоящего празднования Пасхи.

Кроме того, 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.