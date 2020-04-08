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Малюська: Мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового

Малюська: Мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового
13:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В Украине минюсте не против освобождения заключенных в связи с коронавирусом, но в ограниченом количестве.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в Facebook. 

"Позиция Минюста - мы поддерживаем идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованной количестве. Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества ", - сказал Малюська.

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Он отметил, что сейчас страна находится на карантине, люди преимущественно сидят дома и живут за счет сбережений. Однако крайне мало осужденных после освобождения сейчас смогут жить в своей квартире или доме на сбережения. 

"Вероятнее, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, а увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашего головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую ", - добавил министр. 

Поэтому, по его словам, Минюст поддерживает законопроект об амнистии авторства народного депутата Игоря Фриса, который предлагает освободить около девятисот осужденных, и инициирует законодательные изменения, позволяющие существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний. 

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Малюська обратился к парламенту с просьбой рассмотреть эти инициативы как первоочередные.

"Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо, без создания опасности для общества ", - подчеркнул министр.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

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Украина, Заключенные, Тюрьма, Минюст, Карантин, Коронавирус.
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