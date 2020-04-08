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Среда, 08.04.2020
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Президент: Карантин - это то, что нас спасает, "на носу" самая большая угроза

Президент: Карантин - это то, что нас спасает, "на носу" самая большая угроза
13:32 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент провел совещание с правительством, где обсуждались программы выплат людям с низкими доходами.

Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей, и немало украинцев возвращается домой в этот период.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, к такому согласованному выводу пришли в среду на традиционном совещании под председательством главы государства Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

К тому же не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения, указали в Кабинете министров Украины.

"Карантин – это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тыс. гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тыс. гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", - сказал премьер.

Кроме того, правительство классифицировало категории населения, которым будет оказана дополнительная помощь. Речь идет о безработных, малообеспеченных семьях с детьми, представителях малого и среднего бизнеса.

"Хорошо, что у нас уже разработаны инструменты и посчитано финансирования для помощи украинцам. Теперь надо двигаться быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина.

24 марта Синод ПЦУ из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. При этом ПЦУ настаивает, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

Ранее Зеленский призывал церкви проводить богослужения онлайн и подчеркнул, что власти делают все, чтобы украинцы могли отпраздновать Пасху дома.

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Президент, Карантин, Коронавирус, Пасха, Владимир Зеленский.
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