Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью в борьбе с COVID-19

Из аэропорта Жуляны вылетел самолет Национальной гвардии Украины с помощью итальянским медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid 19, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Украина продолжает помощь борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 7 00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни украинцев, которые находятся в диаспоре, и поэтому Украина делает "этот жест дружбы и благодарности".

Геращенко отметил, что 7 апреля в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования Covid-19.

#COVID19 | In aeroporto a salutare il volo umanitario in decollo da #Kyiv per portare il disinfettante donato dall’ #Ucraina per fronteggiare l’emergenza sanitaria in #Italia, un altro segno della solidarietà fra i nostri due Paesi. Grazie Ucraina #insiemecelafaremo pic.twitter.com/jXpDAMx7xp

— Davide La Cecilia (@ambdlacecilia) April 8, 2020