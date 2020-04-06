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Кабмин направил гуманитарную помощь в Италию

Кабмин направил гуманитарную помощь в Италию
20:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Правительство Украины распорядился передать Италии гуманитарную помощь.

Кабинет министров Украины распорядился обеспечить передачу Италии груза гуманитарной помощи в связи с чрезвычайной ситуации, сложившейся в стране вследствие распространения острой респираторной болезни Covid-19.

"Во исполнение указа президента Украины от 3 апреля 2020 года №129 "О предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республикеˮ для содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Итальянской Республике вследствие распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи", - говорится в распоряжении правительства №381 от 6 апреля.

Также Министерству иностранных дел, Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено согласовать с соответствующими органами Италии вопрос доставки и передачи груза гуманитарной помощи.

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Кроме того, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а администрации Госпогранслужбы - провести первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.

3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Сообщалось, что Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией Covid-19 и обмена опытом. Согласно указу, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.

Кроме того, сообщалось, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

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6 апреля самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным Covid-19.

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Все по теме:

Украина, Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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