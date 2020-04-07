ПЦР-тесты и аппараты ИВЛ: Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ОП аннонсировал прибытие еще не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.

В течение этой недели ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Telegram канал Президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции - почти 4, в Сингапуре - до 10 тыс. долларов, а в Испании - до 30 тыс. евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации", - рассказал Зеленский.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

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Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

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