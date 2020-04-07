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ПЦР-тесты и аппараты ИВЛ: Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи

ПЦР-тесты и аппараты ИВЛ: Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи
19:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ОП аннонсировал прибытие еще не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи.

В течение этой недели ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Telegram канал Президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

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Также Зеленский напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции - почти 4, в Сингапуре - до 10 тыс. долларов, а в Испании - до 30 тыс. евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации", - рассказал Зеленский.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреляв мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.

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Украина, Карантин, Заражение, Коронавирус, ПТСР, ИВЛ.
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