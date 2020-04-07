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Контактировали с инфицированными: Более 60 пограничников находятся на изоляции

Контактировали с инфицированными: Более 60 пограничников находятся на изоляции
18:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В связи с большим числом людей на границе более полсотни пограничников подхватили коронавирус и сейчас находятся на изоляции.

В Госпогранслужбе постоянно отслеживается состояние здоровья пограничников и обеспечивается немедленная изоляция тех, кто контактировал с гражданами, которым после пересечения границы диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Медицинский персонал ведомства постоянно отслеживает состояние здоровья каждого военнослужащего, а также обеспечивается немедленная изоляция личного состава, привлекавшегося к температурному скринингу и проверке документов лиц, у которых при пересечении границы диагностировали заболевание. Всего с середины февраля под наблюдением медиков находились около 300 пограничников. А по состоянию на 7 апреля из-за контакта с лицами, больными коронавирусной инфекцией, в изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы", - говорится в сообщении. 

Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека

Как отмечается, персонал ведомства, находясь в пунктах пропуска, пребывает в зоне риска, ведь ежедневно встречает и контактирует с тысячами людей, которые прибывают в Украину, в том числе из стран, где фиксируются заболевания коронавирусом.

"Чтобы уберечь здоровье, все пограничники, привлекаемые к контрольным процедурам, обеспечены средствами индивидуальной защиты. При этом руководство службы постоянно контролирует имеющееся в органах охраны границы количество средств защиты и их своевременное пополнение", - заверили в ГПСУ.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреляв мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.

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Украина, Карантин, ГПСУ, Коронавирус.
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