Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека

Новости Украины:В Китае медики обеспокоены случаем коронавируса у пациента, у которого инфекция оставалась более 50 дней в организме.

Китайские медики обеспокоены историей болезни пациента с коронавирусом, у которого инфекция оставалась в организме 50 дней.

Об этом свидетельствуют исследования Военно-медицинского университета в Чунцине.

Случай считают уникальным. По мнению медиков, вирус и организм человека прожили в симбиозе много дней. Это значит, что коронавирус может мутировать: вызывать меньше симптомов, но жить дольше.

Отмечается, что среднее время жизни коронавируса у вылеченных пациентов составляет примерно 20 дней. Самый длительный срок – 37 дней.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.