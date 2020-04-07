Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом

Новости Бизнеса:В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1 млрд грн.

Государственные структуры с 20 марта по 4 апреля израсходовали 952 млн грн на закупку товаров для борьбы с коронавирусом, через, сообщили в системе.

Согласно сообщению, больше всего закупалось медоборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры (более 190 млн грн), медматериалы, в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы (более 147 млн грн), оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы (более 116 млн грн).

Больше всего закупок осуществил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева: закуплена услуга обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на 74,5 млн грн, КП "Информатика" (КГГА) закупило системы дистанционного измерения температуры тела на сумму 64,9 млн грн. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил медицинские перчатки и маски на 61,4 млн грн.

Согласно данным проекта DoZorro, по состоянию на 5 апреля в Украине через систему ProZorro закуплено 44,32 тыс. тестов на COVID-19 на 14 млн грн. Из них 4,442 тыс. шт. - ПЦР-тесты, то есть 9% от всех закупленных.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может развернуть временные госпитали для больных коронавирусом в легкой форме.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зарегистрировано 1462 случая заболевания COVID-19, из них 104 ребенка. Рассмотрены 6385 подозрений на COVID-19

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.