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Зачем нужны временные госпитали: ответ Минздрава

Зачем нужны временные госпитали: ответ Минздрава
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам главного санврача Украины, временные госпитали помогут проводить более качественное наблюдение за больными с коронавирусной болезнью.

В Министерстве здравоохранения согласовывают приказ о требованиях к разворачиванию специальных временных госпиталей для размещения больных коронавирусной болезнью.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге во вторник.

"Такие идеи есть, и сейчас в Министерстве здравоохранения проходит согласование приказ о временных требованиях, рекомендациях к разворачиванию временных госпиталей для размещения больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко, отвечая на вопрос, не планируют ли в Минздраве строить специальные временные госпитали в Украине для экстренного лечения больных коронавирусом по примеру других стран.

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По словам Ляшко, Минздрав предлагает эти госпитали разворачивать для лиц с легким течением болезни, у кого не будет возможности изолироваться дома по ряду причин.

"И это позволит нам более качественно проводить наблюдение за больными с коронавирусной болезнью и при необходимости транспортировать этих больных в полноценные учреждения здравоохранения, где можно проводить реанимационные мероприятия", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 143 новых случая.

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Минздрав, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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