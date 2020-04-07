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Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
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Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ

Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
09:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, говорится на странице Минздрава в Facebook.

За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 - у медиков и 9 у детей.

"Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 77 случаев;
  • Волынская область - 34 случая;
  • Днепропетровская область - 15 случаев;
  • Донецкая область - 10 случаев;
  • Житомирская область - 11 случаев;
  • Закарпатская область - 38 случаев;
  • Запорожская область - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 160 случаев;
  • Кировоградская область - 53 случая;
  • г. Киев - 253 случая;
  • Киевская область - 97 случаев;
  • Львовская область - 29 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 30 случаев;
  • Полтавская область - 12 случаев;
  • Ровенская область - 40 случаев;
  • Сумская область - 51 случай;
  • Тернопольская область - 168 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 13 случаев;
  • Хмельницкая область - 10 случаев;
  • Черновицкая область - 247 случаев;
  • Черкасская область - 62 случая;
  • Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отмечается, что по состоянию на утро 7 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США - свыше 368 000.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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