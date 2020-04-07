Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ

По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, говорится на странице Минздрава в Facebook.
За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 - у медиков и 9 у детей.
"Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отмечается, что по состоянию на утро 7 апреля 2020 года в ЦОЗ поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США - свыше 368 000.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
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