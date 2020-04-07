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В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек

В мире от коронавируса вылечились почти 280 тысяч человек
08:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире от коронавируса умерло почти 75 тысяч человек, Франция перегнала Китай по количеству инфицированных.

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.

Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в Италии — 16 523 человека, в Испании — 13 341, США — 10 923 и Франции — 8 911.

В Китае за все время распространения вируса умерло 3 335 человек. Количество инфицированных в мире 2 апреля перевалило за 1 млн человек, а сейчас составляет 1 347 676 человек.

В свою очередь, выздоровели 277 331 человек. Странами с наиболее быстрым распространением коронавирус остаются США (368 079), Испания (136 675), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 984), которая опередила Китай (82 687) и Иран (60 500).

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные. Напомним, до 24 апреля в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года.

С того времени заражения этим вирусом было зафиксировано в более чем 180 странах мира, включая Украину.

Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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