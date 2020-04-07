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Вторник, 07.04.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19

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Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
10:36 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 7 апреля зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек

В течение 6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В целом диагноз подтвержден у 104 детей, а люди в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин.

Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

В общем 28 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. За 6 апреля областные лабораторные центры и вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследовала 1409 образцов.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 7.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Пандемия COVID-19: какое место по заболеваемости в мире занимает Украина

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции.

На 06 апреля 2020 в Украине насчитывалось 1319 заразившихся, из них умерших — 38.Данные за 24 часа на 22:00 5 апреля составляли 83 новых лабораторно подтвержденных случая.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 74 744 человека.

Преодолели болезнь 277 331 зараженных, стали жертвами COVID-19 – 74 744 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Больше всего смертей зафиксировано в Италии — 16 523 человека, в Испании — 13 341, США — 10 923 и Франции — 8 911.

В Китае за все время распространения вируса умерло 3 335 человек. Количество инфицированных в мире 2 апреля перевалило за 1 млн человек, а сейчас составляет 1 347 676 человек.

В свою очередь, выздоровели 277 331 человек. Странами с наиболее быстрым распространением коронавирус остаются США (368 079), Испания (136 675), Италия (132 547), Германия (103 375), Франция (98 984), которая опередила Китай (82 687) и Иран (60 500).

Заражение коронавирусом по разным странам на 7.04.2020

Более 286 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 74 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (15 887), Испанию (13 169) и США (9 689). Четвертое место в мире по числу умерших теперь занимает Франция (8 078), а пятое — Великобритания (4 934).

На данный момент на планете более 987 тыс. активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 5% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

 

Как сообщалось, в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса.  Ко все более суровым нововведениям Кабинет министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

Стоит отметить,что в Кабмине допускают ослабление карантина в конце апреля. Однако это возможно лишь при условии снижения динамики заболеваемости.

Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов

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