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Премьер анонсировал смягчение карантина, но не полную отмену

Премьер анонсировал смягчение карантина, но не полную отмену
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал смягчение карантинных мер, начиная с конца апреля, но не полную их отмену.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше чем по двое, за исключением лиц, которые сопровождают детей. Правительство также советует воздержаться, хоть погода и призывает быть на природе, от шашлыков, прогулок в парках, массовых мест отдыха на ближайшие три, может, четыре недели. Это позволит нам избежать ситуации, как в других странах, где болезнь развивается гиперболично и с фатальными последствиями", - сказал Шмыгаль.

Он сказал, что такие ограничения неудобны, но необходимы, чтобы разорвать цепь заражения.

Также принято решение оставить только 21 пункт пропуска на границе. При этом все, кто их будут пересекать, должны будут провести 14 дней на обсервации.

При этом Шмыгаль признал, что Украина не может себе не работать два-три месяца подряд, поэтому в конце месяца возможно смягчение карантина.

"По нашим подсчетам, через три недели те, кто уже заболел COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение динамики заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать ослабление карантинных мер", - сказал премьер-министр.

Трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабление других карантинных мер. Так как угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничение на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов, школьников карантин будет продлен", - заявил премьер.

В Украине ужесточают карантин: что известно

По его словам, таким образом правительство пытается соблюсти баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

Кабмин оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

Количество случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 в Киеве за минувшие сутки выросло на 28 и достигло 189, заявляет киевский мэр Виталий Кличко.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Все по теме:

Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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