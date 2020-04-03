В Украине ужесточают карантин: что известно

Новости Украины:Кабинетом министров утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу.

Кабинет министров Украины ввел запрет на передвижение по улицам более чем двум лицам вместе.

"Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей", - говорится в обращении Шмыгаля, обнародованном в пятницу.

Кабинет министров оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля, обнародованном в пятницу.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней.

Дополнительные ограничения на работу бизнеса в новых карантинных мерах отсутствуют.

"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промпредприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он в видеообращении в пятницу.

"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул он.

Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода, отметил премьер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая, ослабление карантина может произойти в конце апреля.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер

В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен.

Кроме того запрет действует на:

посещение парков и зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещения группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах людей, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий.

Ранее правительство обязало всех украинцев, вернувшихся из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней. Это нужно, чтобы не допустить занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.