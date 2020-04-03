Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом

Новости мира:Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса.

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против Covid-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось, в четверг Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.