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Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом

Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с коронавирусом
09:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса.

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против Covid-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина поддержала резолюцию, которая подтверждает международное единство и признает центральную роль ООН в координации глобальных действий против распространения Covid-19", - отметил дипломат.

Он добавил, что украинская сторона приветствовала призыв генсека ООН к правительствам сосредоточиться на решении чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения и приложить усилия для ослабления негативных социальных и экономических последствий пандемии.

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Принятая резолюция, в частности, подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Как сообщалось, в четверг Украина заблокировала проект резолюции Генассамблеи, внесенный Россией, который в том числе предлагал отмену международных санкций, введенных за нарушение норм международного права и Устава ООН.

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ООН, Резолюция, Генассамблея ООН, Коронавирус.
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