Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

В течение минувших суток в Украине зафиксировано 138 новых случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, трое заболевших ранее скончались, шестеро выздоровели.Об этом сообщает Минздрав в Facebook.
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. "За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", - говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении Covid-19", - рассказали в Минздраве.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 четверга, 2 апреля, в Украине было 897 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 22 летальных, 13 пациентов на тот момент выздоровели. За предшествовавшие утру четверга сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения.
В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.
Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.
В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нужно усилить карантин.
По состоянию на 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист".
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.