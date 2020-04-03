Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава

Новости Украины:В Украине зафиксированы 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

В течение минувших суток в Украине зафиксировано 138 новых случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, трое заболевших ранее скончались, шестеро выздоровели.Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. "За сутки было зафиксировано 138 новых случаев", - говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

г. Киев - 180 случаев;

Киевская область - 70 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ривненская область - 25 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Тернопольская область - 114 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении Covid-19", - рассказали в Минздраве.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 четверга, 2 апреля, в Украине было 897 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 22 летальных, 13 пациентов на тот момент выздоровели. За предшествовавшие утру четверга сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения.

В мире по состоянию на утро 3 апреле зафиксированы 1 млн 15 тыс. 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Генассамблея ООН приняла резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициаторами которой выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами - 188 государств, в том числе Украина.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине нужно усилить карантин.

По состоянию на 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы "Захист".

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.