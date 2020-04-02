Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19

Новости Украины:В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19", - говорится в сообщении, на официальной странице Минздрава в четверг вечером.

В Минздраве отметили, что всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. У 19 человек, ранее инфицированных коронавирусом COVID – 19 повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля было зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Таким образом за день число инфицированных возросло на 93 человека.

Напомним: