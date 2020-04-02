Пандемия коронавируса: ВОЗ сделала важное заявление

Новости Украины:По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.

Свыше 95% скончавшихся в Европе с коронавирусом пациентов - люди старше 60 лет, заявил в четверг в ходе брифинга глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге.

"Нам известно, что более 95% скончавшихся были старше 60 лет", - заявил он. При этом, среди них более половины - старше 80 лет.

Клюге отметил, что в четырех из пяти случаев у этих людей имелось, по крайней мере, еще одно хроническое заболевание, например, гипертония или диабет.

Тем не менее, по его словам, возраст - это не единственный фактор риска для развития жесткой формы заболевания. По его словам, представление о том, что коронавирус затрагивает только пожилых людей, неверно.

"Молодые люди не непобедимы", - сказал Клюге.

"Тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и у тех, кому около 20 лет, и многие из них нуждались в интенсивной терапии, а некоторые, к сожалению, скончались", - заявил Клюге.

Напомним, ВОЗ констатировала увеличение числа жертв COVID-19 более чем в два раза за последнюю неделю.

По состоянию на утро 2 апреля число инфицированных в мире приближается к миллиону.

Как сообщалось, Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

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