Будни карантина: как живет Украина на самоизоляции (Фото) Остановлен общественный транспорт, закрыты детские площадки, опустевшие авто и железнодорожные вокзалы, дезинфекции улиц, скупка продуктов в магазинах, очереди в учреждения торговли и аптек из-за ограничений количества людей для входа и новый масочный стиль прохожих - такие новые черты добавил карантин украинским городам.