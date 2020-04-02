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Четверг, 02.04.2020
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Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных

Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
21:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине появилось много неправдивой информации в сети и МОН развенчала самые популярные фейки.

В Министерстве здравоохранения рассказали о четырех наиболее распространенных фейках на этой неделе, связанных с распространением COVID-19 и карантином.

Об этом сообщает Telegram-канал МОН.

"4 самых распространенных фейка на этой неделе - будьте осторожны. В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанности для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина", - говорится в сообщении.

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Как сообщает МОН, на самом деле ситуация такова: 

  • - Сейчас карантин длится до 24 апреля. Если правительство примет решение об изменениях этого срока, Министерство образования и науки сообщит об этом по официальным каналам.

  • - ВНО точно состоится.

  • - МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. Любая информация от нечестных предпринимателей, именно их платформа рекомендована и утверждена МОН, а поэтому учителя могут использовать только ее - ложь.

  • - МОН не планировал и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина. 

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, МОН, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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