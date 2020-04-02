Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине появилось много неправдивой информации в сети и МОН развенчала самые популярные фейки.

В Министерстве здравоохранения рассказали о четырех наиболее распространенных фейках на этой неделе, связанных с распространением COVID-19 и карантином.

Об этом сообщает Telegram-канал МОН.

"4 самых распространенных фейка на этой неделе - будьте осторожны. В частности, речь идет о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанности для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщает МОН, на самом деле ситуация такова:

- Сейчас карантин длится до 24 апреля. Если правительство примет решение об изменениях этого срока, Министерство образования и науки сообщит об этом по официальным каналам.

- ВНО точно состоится.

- МОН не рекомендует никаких конкретных платформ для дистанционного обучения. Любая информация от нечестных предпринимателей, именно их платформа рекомендована и утверждена МОН, а поэтому учителя могут использовать только ее - ложь.

- МОН не планировал и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.