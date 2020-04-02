Ситуация в ООС: Боевики восемь раз нарушили режим тишины

Новости Украины:В Украине за сутки в зоне ООС боевики восемь раз обстреляли позиции защитников.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение 2 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений. Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы вовремя прекратили враждебные провокации", - сообщили в пресс-центре.

Все обстрелы противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Утром враг применил 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений Объединенных сил вблизи поселка Пески, а затем выпустил 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя.

Позиции неподалеку Авдеевки противник обстрелял дважды. Со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также враг применил станковый противотанковый гранатомет по направлению оккупированного Каштанового.

После обеда российские наемники дважды вели огонь по окраине населенного пункта Пески - из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Богдановки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.