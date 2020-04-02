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Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности

Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины:В связи с возможной угрозой кибератак Украина и Япония заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Украина и Япония заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога по противодействию гибридным угрозам и кибератакам.

Об этом сообщает пресс-служба МИД по итогам встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Японии в Украине Такаши Кураи в рамках "Недели Азии".

"Собеседники отметили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога с акцентированием на противодействии гибридным угрозам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Кулеба положительно оценил значительный опыт Японии в сдерживании распространения COVID-19 и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в борьбе с вирусом.

Особое внимание собеседники уделили попыткам отдельных стран использовать пандемию в политических целях. Речь идет о призывах к ослаблению, якобы по гуманитарным соображениям, санкций, которые не имеют никакого отношения к противодействию COVID-19.

"Мы понимаем логику. Сначала призывы к ослаблению вообще всех санкций в мире из-за пандемии, а затем попытки снять конкретные санкции, которые никоим образом с ней не связаны. Мы категорически против этого", - подчеркнул глава МИД. 

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Он поблагодарил японскую сторону за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, экономическую помощь в проведении реформ и восстановлении Востока Украины.

Как сообщили в МИД, по результатам 2019 года объем торговли товарами между Украиной и Японией составил 1 млрд 212 680 000 долл. США. По сравнению с 2018 годом он вырос на 25,1%.

С момента установления дипломатических отношений Япония предоставила Украине помощь в более 3,2 млрд долл. США в форме льготных кредитов, технической и грантовой помощи. В частности, за счет льготного кредита японской стороны была проведена реконструкция терминала "D" Международного аэропорта "Борисполь".

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Украина, Япония, Карантин, Кибербезопасность, Коронавирус.
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