Коронавирус: в мире уже более миллиона инфицированных

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тыс.
Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.
Как сообщают европейские СМИ, с начала вспышки в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) новый коронавирус затронул 203 государства.
Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тыс., более 5,6 тыс. заразившихся скончались.
Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия. В стране зафиксировано самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом - более 13,9 тыс. Между тем, количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тыс.
Напомним:
Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 73 522
Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 950 человек, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 10 тысяч человек.
В Китае продолжилась эпидемия коронавируса. За последние сутки китайские медики зафиксировали 1 600 новых случаев заражения.
Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил нарушителей мер социального дистанцирования в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, к ним может быть применено самое суровое наказание - расстрел.
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая.
За минувшие сутки в Турции выявлено 2148 случаев инфицирования коронавирусом, 63 человека в результате заболевания скончались.