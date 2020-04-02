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Четверг, 02.04.2020
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Коронавирус: в мире уже более миллиона инфицированных

Коронавирус: в мире уже более миллиона инфицированных
22:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн.

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тыс.

Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.

Как сообщают европейские СМИ, с начала вспышки в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) новый коронавирус затронул 203 государства.

Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тыс., более 5,6 тыс. заразившихся скончались.

Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия. В стране зафиксировано самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом - более 13,9 тыс. Между тем, количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тыс.

Напомним: 

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Пандемия, Covid-19, Кронавирус.
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