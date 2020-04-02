Пандемия: В Испании от COVID-19 в сутки умерли почти тысячу человек (Видео)

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Испании за сутки зафиксировали более 950 жертв от болезни.

Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании составило за последние сутки — 950 человек, абсолютный суточный рекорд в стране за время вспышки, в общем погибли более 10 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает издание El Pais.

Общее количество заразившихся коронавирусом, уже достигла более 110 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 8 102 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 10 003 человека (в том числе за сутки — 950), а 26 743 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 6 092 человек.

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a día 2 de abril: Confirmados 110.238

En UCI 6.092

Fallecidos 10.003

Curados 26.743 Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snx3Ai4#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/8t4f3BHTLH — Salud Pública (@SaludPublicaEs) April 2, 2020

Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (32,1 тысячи человек) и Каталония (21,8 тысяч). Много инфицированных также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута (55 случаев) и Мелилья.

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.