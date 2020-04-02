COVID-19 в Германии: Количество зараженных достигло более 73 тыс, 872 человека - умерли

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии количество зараженных достигло более 73 000 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 73 522, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 6 156 новых случаев заболевания. Число скончавшихся выросло на 140 и теперь составляет 872 человека.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Баварии (18 496), Северном Рейне — Вестфалии (15 427), Баден-Вюртемберге (14 662). В Берлине отмечено 2970 случаев заболевания.

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Одновременно американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, по состоянию на 2 ночи 2 апреля приводит данные о 77 601 заражения коронавирусом в Германии от начала эпидемии и о 933 смерти.

Расширение велосипедных дорожек в Берлине из-за пандемии COVID-19:

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

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