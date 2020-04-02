Скачать
Четверг, 02.04.2020
Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС
Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС
Содействие "Ярославского-Джека Ма": В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов
В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов
Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом
Стаховский попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом
Ретроградные планеты в апреле 2020 года
Ретроградные планеты в апреле 2020 года

COVID-19 в Германии: Количество зараженных достигло более 73 тыс, 872 человека - умерли

COVID-19 в Германии: Количество зараженных достигло более 73 тыс, 872 человека - умерли
16:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Германии количество зараженных достигло более 73 000 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Германии достигло 73 522, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 6 156 новых случаев заболевания. Число скончавшихся выросло на 140 и теперь составляет 872 человека.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Баварии (18 496), Северном Рейне — Вестфалии (15 427), Баден-Вюртемберге (14 662). В Берлине отмечено 2970 случаев заболевания.

Пандемия: В Испании от COVID-19 в сутки умерли почти тысячу человек (Видео)

Институт Роберта Коха ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Одновременно американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, по состоянию на 2 ночи 2 апреля приводит данные о 77 601 заражения коронавирусом в Германии от начала эпидемии и о 933 смерти.

Расширение велосипедных дорожек в Берлине из-за пандемии COVID-19:

Напомним:

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3834 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, что 1 апреля коронавирус подтвердили у двух женщин, умерших 30 марта в Ивано-Франковском областном перинатальном центре. Еще одна женщина умерла от коронавируса в райцентре Сокиряны Черновицкой области.

В городе Кременчуге Полтавской области подтверждены два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
02 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
03 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
05 Мода 2020: чего не стоит надевать этой весной - советы Андре Тана (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медреформа: как будут финансировать услуги по лечению Covid-19
Медреформа: как будут финансировать услуги по лечению Covid-19
Расширение: На онлайн-портале &quot;Дія&quot; уже можно получить 27 услуг
Онлайн-портал "Дія" расширил количество предоставляемых услуг
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
День детской книги 2020: что за праздник
День детской книги 2020: что за праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь