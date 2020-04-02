В Турции за сутки умерли более 60 человек с коронавирусом

Новости мира:В Турции зафиксировано еще 63 случая смерти пациентов с коронавирусом COVID-19.

За минувшие сутки в Турции выявлено 2148 случаев инфицирования коронавирусом, 63 человека в результате заболевания скончались.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"За минувшие сутки сделано 14 396 тестов, 2148 из них - положительные. 63 человека умерли, общее количество летальных случаев достигло 277", - отметил министр.

Таким образом, количество зафиксированных случаев Covid-19 в Турции достигло 15 679. В реанимации находятся 979 пациентов. Выздоровели 333 человека.

Напомним:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении общенациональной кампании по сбору средств для оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Турция ввела ограничения на часы работы продуктовых магазинов и число покупателей в них, а также на количество пассажиров автобусов после того, как количество погибших от коронавируса в стране возросло до 37 человек.

В Турции запустили онлайн-тест на выявление коронавируса, с помощью которого, пройдя опрос, можно выяснить свидетельствуют ли симптомы о возможном заражении коронавирусом и дальнейший алгоритм действий.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган достигли ряда практических договоренностей по координации усилий в борьбе с коронавирусом. Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны относительно поставок респираторов и защитных костюмов.