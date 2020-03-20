Минздрав Турции запустил онлайн-тест на выявление COVID-19

В Турции запустили онлайн-тест на выявление коронавируса, с помощью которого, пройдя опрос, можно выяснить свидетельствуют ли симптомы о возможном заражении коронавирусом и дальнейший алгоритм действий.
Онлайн-тест начал работать на базе сайта Министерства здравоохранения Турции.
"Хотите пройти онлайн-проверку на коронавирус? Если вы думаете, что вы или ваши близкие заболели коронавирусом, ответьте на вопросы", - говорится на первой странице онлайн-теста.
Для прохождения необходимо указать номер своего персонального удостоверения, номер телефона, год рождения, имя отца.
Разработчики теста предупреждают, что результаты теста носят рекомендательный характер и не являются окончательными.
Ранее в стране была организована горячая линия "Alo 184" для получения консультаций о состоянии здоровья и определения алгоритма действий.
Напомним:
По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 183 тысяч случаев заражения коронавирусною болезнью COVID-19, 7168 человек умерли, почти 80 тысяч выздоровели.
Число зараженных коронавирусом на территории Турции стремительно растет. Так, например, вчера этот показатель вырос более чем в два раза за сутки и составил 47 случаев в сравнении с 18-ю по состоянию на позавчера.
В Турции госслужащим запретили выезжать за пределы государства с целью минимизации возможности попадания вируса в страну. Соответствующий указ издал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До полуночи 18 марта из девяти стран Европы в Турцию будут эвакуированы 3614 турецких граждан.