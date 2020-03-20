Минздрав Турции запустил онлайн-тест на выявление COVID-19

Новости мира:В Турции запустили онлайн-тест, что-бы быстро выявить коронавирусную инфекцию.

В Турции запустили онлайн-тест на выявление коронавируса, с помощью которого, пройдя опрос, можно выяснить свидетельствуют ли симптомы о возможном заражении коронавирусом и дальнейший алгоритм действий.

Онлайн-тест начал работать на базе сайта Министерства здравоохранения Турции.

"Хотите пройти онлайн-проверку на коронавирус? Если вы думаете, что вы или ваши близкие заболели коронавирусом, ответьте на вопросы", - говорится на первой странице онлайн-теста.

Для прохождения необходимо указать номер своего персонального удостоверения, номер телефона, год рождения, имя отца.

Разработчики теста предупреждают, что результаты теста носят рекомендательный характер и не являются окончательными.

Ранее в стране была организована горячая линия "Alo 184" для получения консультаций о состоянии здоровья и определения алгоритма действий.

Напомним: