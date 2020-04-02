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Власти Чехии хотят продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Власти Чехии хотят продлить чрезвычайное положение еще на месяц
10:42 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Правительство Чехии намерено продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на месяц.

Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусного кризиса.

Некоторые оппозиционные партии ранее высказывали предостережения по поводу такого значительного продления срока чрезвычайного положения, который действует с 12 марта.

После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.

Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения

Министр внутренних дел Ян Гамачек после заседания Центрального кризисного штаба заявил, что чрезвычайное положение является соответствующим режимом для борьбы с эпидемией. Правительство утверждает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.

По состоянию на утро четверга количество заражений коронавирусом в Чехии достигло 3 508, умерли 39 человек.

Тесты на коронавирус: В Чехии спадает волна заражений Covid-19

Напомним, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Чехия, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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